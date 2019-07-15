Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли более тонны контрабандной черной икры в московском аэропорту Жуковский.

Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

«Сотрудниками полиции совместно с ФСБ России в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в грузовом терминале аэропорта Жуковский была выявлена партия контрафактной черной икры. Нелегальный груз прибыл с территории одной из стран СНГ под видом товаров народного потребления. Согласно проведенному Федеральным агентством по рыболовству исследованию, в багажном отправлении находилась икра гибрида осетровых рыб общим весом 1020 кг и стоимостью свыше 29,5 млн рублей», — сказали в полиции.

По данным следствия, контрабанду икры организовали двое иностранных граждан — 30-летний гражданин КНР и 60-летний гражданин Азербайджана. Они планировали сбыть икру на российской территории. Один из них, находясь в России, должен был встретить контрафактный груз и передать своему сообщнику для дальнейшего распространения. Они оба были задержаны.

«Данным гражданам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч.1 ст. 226.1 УК РФ, (незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

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