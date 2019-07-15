Комплекс «Хазар адалары» («Ени шехер» — ред.), принадлежавший ООО «Концерн Авеста», передан на баланс ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».

Об этом АПА заявили в «Азербайджанской промышленной корпорации».

Как сообщили в корпорации, в продолжении последовательных мероприятий, связанных с созданием и функционированием ОАО «Азербайджанской промышленной корпорации», по решению Комиссии по приему-передаче права пользования находящимся на северо-востоке поселка Сахиль Гарадагского района города Баку и принадлежавшим ООО «Концерн Авеста» земельным участком площадью 499,9573 га, а также находящимися на нем недостроенными сооружениями (комплекс «Ени шехер» — ред.), переданы на баланс ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».

В ОАО отметили также, что комплекс переименован в «Ени шехер».

«Для переобоснования комплекса с технической и экономической точки зрения в плане его дальнейшего развития предусмотрено привлечение местных и зарубежных специалистов. После окончательного заключения специалистами будет принято решение о продолжении проекта, перспективах его развития, поиске инвесторов», — сообщили в АПК.

Minval.az