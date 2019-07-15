Министерство здравоохранения распространило информацию о состоянии пострадавших в связи с инцидентом в Шеки.

Как сообщили АПА в Министерстве, состояние находящейся в центральной районной больнице Шеки Агамалыевой Хатиры (множественный оскольчатый перелом берцовой кости, травматический шок) остается тяжелым, состояние Эльхана Мамедова (закрытая травма позвоночника) оценивается как средней степени тяжести.

Также стабильно тяжелым остается состояние Илькина Мамедова (черепно-мозговая травма тяжелой степени, перелом правой ноги), Сары Хасан (закрытая травма правой бедренной кости в тазовой части), Фарика Хасана (перелом), Ал Хасан Самиры (перелом правой берцовой кости), угрозы для жизни пациентов нет.

Указанные лица проходят лечение в Клиническом медицинском центре.

Minval.az