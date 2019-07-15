Экс-глава МИД Тофик Зульфугаров разместил на своей странице в социальной сети Фейсбук статус, в котором прокомментировал решение Палаты представителей США, которая одобрила законодательную поправку, предложенную конгрессменом-демократом Брэдом Шерманом о запрете предоставление Азербайджану любой производимой в США продукции оборонного значения, которая может быть использована для нанесения ударов по гражданским самолетам, прибывающим или убывающих из аэропорта Ханкенди в Нагорном Карабахе.

Как отмечает Т. Зульфугаров, после известной всем неудачи на французском направлении, очевидно, что армянские диаспоральные организации в США решили нанести «удар по Азербайджану» на американском направлении.

– Политическое поле Палаты представителей конгресса США всегда было местом активности армянских лоббистов. Различие числа голосовавших «за» и «против» конгрессменов составило всего пару десятков человек. Это свидетельствует лишь о том, что достижение этого результата далось нелегко и столкнулось с серьезным противодействием тех конгрессменов, которые поддерживают политику администрации Трампа. Ведь если мы вспомним недавний визит Болтона в регион, то одним из публичных призывов, прозвучавших и в Армении, и в Азербайджане была готовность и намерение продавать вооружение с целью ослабить влияние России в регионе. По сути дела, принятое нижней палатой Конгресса США решение можно назвать, как «анти-Болтон», — пишет Т. Зульфугаров (орфография и пунктуация автором здесь и далее сохранены — Прим.ред). — Именно поэтому, вступление в силу этого решения представляется крайне туманным, так как эти процедуры имеют огромное количество нюансов, которые администрация всегда может использовать для того, чтобы его обойти. Одним из косвенных результатов принятия этого решения, стало то, что Азербайджан, может себя позиционировать как страна, пользующаяся серьезной поддержкой еврейского лобби в США.

Опыт противостояния армянской диаспоральной активности в парламентах западных стран показывает, что они проигрывают в ситуации, когда политическим спекуляциям противостоит закон. В пользу этого утверждения говорят результаты деятельности Турции против попыток «криминализации отрицания геноцида армян 1915 года» или деятельность Азербайджана по денонсации «хартий самоуправлений городов Франции».

Поэтому логическим ответом на «армянский выпад» было бы привлечение азербайджанской стороной солидных юридических фирм с целью подачи судебных исков на решения, принятые отдельными штатами под влиянием армянских лоббистов. Правовая абсурдность таких решений, как «признание независимости Арцаха», не только противоречат духу и букве отношений стратегического партнерства Азербайджана с США, но и то, что они безнравственны в ввиду того, что эта т.н. «независимость» была принята после осуществления тотальной этнической чистки всего азербайджанского населения региона, жертвой которого стали, по данным Верховного Комиссариата по делам беженцев и перемещенных лиц (UNHCR), 758 тысяч человек.

Уверен, что Азербайджан найдет несколько десятков миллионов долларов для осуществления этой, на мой взгляд, очень важной акции.

В заключение экс-глава МИД отвечает следующее:

— Уверен, что было бы целесообразным правозащитным организациям Азербайджана, которые сотрудничают с международными правозащитными организациями, развернуть кампанию, направленную на выявление и предание общественности продажности тех конгрессменов, которые голосуют за подобные «решения» направленные на замораживание оккупации территории Азербайджана и чудовищных последствий тотальной этнической чистки населения.

Minval.az