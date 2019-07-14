14 июля в парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 50-летия прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева.

На концерте выступили народные артисты Зульфия Ханбабаева, Самир Джафаров, Мансум Ибрагимов, Агададаш Агаев, Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Ильгар Мурадов, Мелекханым Эйюбова, заслуженные артисты Фаргана Гасымова, Айгюн Бейляр, Севда Алекберзаде, Адалят Шукюров, известные певцы Самира Аллахвердиева,

Севда Яхъяева, Гюнай Ибрагимли, Арастун Гулиев, а также танцевальный ансамбль «Мирвари». Песни и композиции, исполненные мастерами искусств, были встречены жителями столицы и гостями города аплодисментами.