В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник будет без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 18-22, днем — 27-32, в Баку ночью — 19-21, днем — 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и снизится с 758 до 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 60-70, днем — 45-55 процентов,

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 21-22, на южных пляжах — (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) 22-23 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди, сопровождаемые молниями. Есть вероятность выпадения града на горных территориях. Будет дуть восточный ветер.

Ночью 19-24, днем 33-38, в горах ночью 9-14, днем 19-24 градуса тепла.

Minval.az