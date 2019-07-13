В селе Эвоглу Агдамского района Фонд Гейдара Алиева сдал в эксплуатацию частный дом, построенный с целью улучшения жилищных условий матери шехида Ганиры Амраховой.

Как сообщает АПА, общая площадь трехкомнатного дома, построенного для Ганиры Амраховой, у которой три сына и внук стали шехидами, составляет 80 квадратных метров.

Комнаты дома оснащены мебелью.

Г.Амрахова выразила благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за проявленную заботу.

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