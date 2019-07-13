Сотрудники Дорожной полиции Азербайджана провели оперативное разбирательство по распространенным в Интернете видеокадрам, на которых запечатлен микроавтобус марки Mersedes Vito (госномер 99-RB-822), водитель которого ехал по автомагистрали, высунув левую ногу в окно.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев, водитель микроавтобуса Анар Видади оглу Мамедов решением Мингячевирского городского суда был признан виновным по статье 511-й Кодекса об административных правонарушениях АР.

«По решению суда Анар Мамедов был приговорен к 20 суткам административного ареста и на год лишен водительских прав», — подчеркнул Р.Гулиев.

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