Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

«Уважаемый господин Президент!

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Французской Республики.

Азербайджано-французские связи имеют добрые традиции. Предпринимаемые нами шаги, направленные на развитие и дальнейшее укрепление отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, непосредственно обогащают эти традиции.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что наше взаимовыгодное сотрудничество характеризуется широким спектром. Политические контакты на высшем уровне сопровождаются нашим взаимодействием в экономической и гуманитарной сферах.

Наряду со всем этим, мы возлагаем большие надежды на решительную и объективную позицию Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, на Ваши, господин Президент, личные усилия в урегулировании самой болезненной проблемы, с которой столкнулся наш народ, – армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Конфликт должен быть урегулирован мирным путем и справедливо в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, положениями Хельсинкского заключительного акта, в рамках территориальной целостности нашей страны.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному французскому народу – постоянного мира и благосостояния».

Minval.az