В мире насчитывается 265 пород лошадей, две из которых в Азербайджане. Это Карабахская лошадь и порода Дильбаз. В настоящее время в ООО «Карабахский конный завод» имеется 245 голов лошадей карабахской породы.

Об этом сообщил журналистам директор завода Маариф Гусейнов в ходе пресс-тура, организованного для журналистов Министерством сельского хозяйства Азербайджана, передает Репорт.

Предприятие, расположенное в Агджабединском районе, было создано на базе коневодческого завода в селе Эйвазханлы Агдамского района.

«В тот период армяне пытались присвоить себе коней карабахской породы. Вооруженные армяне несколько раз пытались захватить и увести их. Лошади были спрятаны на птицефабрике в селе Учоглан Агдамского района, и армяне не смогли их найти», — сказал Гусейнов.

По его словам, лошади стоимостью от 2 до 10 тыс. манатов будут экспортироваться в развитые европейские страны.

«В советское время лошадей отправляли в Москву, оттуда они продавались в зарубежные страны. Сейчас Азербайджан не экспортирует на мировой рынок лошадей, однако предусмотрен экспорт в такие страны, как Германия, Франция и Великобритания. В год можно продавать около 25 голов, так как прирост составляет 50 голов. Их популяция увеличивается естественным путем», — сказал он.

Minval.az