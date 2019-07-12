Азербайджан до сих пор не приобретал вооружения у США, имеет возможность покупать передовую военную технику у других стран, отмечается в заявлении министерства обороны.

«США до сих пор не продавали Азербайджану вооружения. Несмотря на это, Азербайджан имеет возможность приобретать передовые военные технологии у других стран», — говорится в заявлении оборонного ведомства по поводу решения Палаты представителей США, которая одобрила законодательную поправку, предложенную конгрессменом-демократом Брэдом Шерманом о запрете предоставление Азербайджану любой производимой в США продукции оборонного значения, которая может быть использована для нанесения ударов по гражданским самолетам, прибывающим или убывающих из аэропорта Ханкенди в Нагорном Карабахе.

Минобороны подчеркивает, что ВВС Азербайджана обладают различными средствами противовоздушной обороны, способных обеспечить защиту воздушного пространства страны и при необходимости дать мгновенный ответ.

«Конгрессмену Шерману, наверное, должно быть известно, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана и тот факт, что долгие годы действует запрет ICAO на полеты гражданской авиации в этот регион из-за армяно-азербайджанского конфликта», — указали в Минобороны.

Minval.az