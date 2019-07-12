Глава Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса призвал государственные структуры быть более активными в вопросах информполитики.

Парламентарий в частности напомнил резонансные истории вокруг историко-культурного заповедника «Ичеришехер», кинотеатра Salaam Cinema Baku и смерти арестованного по гянджинским событиям Айдына Гурбанова, передает Репорт.

Он отметил, что государственные структуры должны правильно проводить информационную политику: «Генеральная прокуратура и Пенитенциарная служба выступили с заявлениями только спустя три дня после смерти заключенного. Это неправильный подход, в системе юстиции и прокуратуре должны были увидеть попытки использовать смерть заключенного со стороны лиц, которые ведут политику против власти. Они хотели сделать так, чтобы гянджинцы «обиделись» на государство».

На выступление З.Оруджа отреагировал спикер парламента Октай Асадов, призвав депутата выступать исключительно по вопросам повестки дня: «В твоих словах есть правда. Старайся почаще выступать. Когда ты молчишь, мы скучаем. Но выступай по вопросу повестки дня».

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