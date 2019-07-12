В результате успешных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го и 15-го отделов полиции Сабунчинского РУП, проведена успешная операция по пресечению незаконного оборота наркотиков и выявлению лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие.

Как сообщили в пресс-службе МВД, на основе поступившей информации в поселке Бакиханово был задержан ранее судимый житель столицы Асим Гусейнов.

В ходе досмотра при нем были обнаружены 11, 5 граммов героина, а при осмотре автомобиля Daewoo был найден пистолет Макарова, обойма, 8 патронов, нож и деревянная дубинка. Задержанный сознался в том, что обнаруженные предметы принадлежат ему.

Кроме того, в ходе операции, проведенной сотрудниками 15-го отдела Сабунчинского РУП, был задержан ранее судимый житель столицы Васиф Абдулов. При нем были найдены 0,900 граммов героина, а при осмотре автомобиля Mitsubishi сотрудники правоохранительных органов обнаружили 31,119 граммов героина, 29,450 граммов метамфетамина, охотничье ружье ТОЗ-16 и кинжал.

По фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

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