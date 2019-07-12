Столичные власти поручили отмыть все торговые киоски и объекты в Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.

Ответственность за контроль над процессом возложена на департамент торговли и услуг при бакинской исполнительной власти.

Чиновники поручили коммунальным службам, а также владельцам торговых объектов привести в порядок все витрины, а также позаботиться о чистоте близлежащих участков и озеленении окрестностей.

В рамках этого проекта начат своеобразный затяжной «субботник», который будут обязаны проводить арендаторы и владельцы торговых объектов, причем с достаточно частой периодичностью.

Minval.az