Пенсионный капитал, отмеченный в страховой части личного счета застрахованного, будет индексироваться в Азербайджане по новому порядку.

Это предусмотрено изменениями в закон «О трудовых пенсиях», принятых в третьем чтении в пятницу на пленарном заседании Милли меджлиса, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно изменениям, пенсионный капитал, отмеченный в страховой части личного счета застрахованного, будет раз в год индексироваться согласно годовому уровню инфляции.

В настоящее время пенсионный капитал, наряду со страховой частью трудовой пенсии индексируется раз в год согласно уровню роста среднемесячной номинальной зарплаты.

Кроме этого, изменения в законе предусматривают повышение минимальной трудовой пенсии с 1 октября 2019 года на 25% — до 200 манатов. В настоящее время этот показатель составляет 160 манатов.

Minval.az