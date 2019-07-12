Баланс транспортной карты Bakı Kart можно будет пополнять онлайн уже к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, который так же прокомментировал информацию о неработающих терминалах в городе: «Все терминалы работают, хотя в случае возникновения технических проблем, меры принимаются незамедлительно.

Кроме того, по словам М. Агаева, на станциях метрополитена установлено 148, на автобусных остановках — более 50 терминалов. Ими ежедневно пользуются более 100 тыс. человек в день. Некоторые пополняют карту несколько раз в день.

Minval.az