В Армении — очередной приступ бурной радости. По сообщениям местных СМИ, палата представителей Конгресса США подавляющим большинством приняла поправку члена Палаты представителей Конгресса США Джуди Чу в поддержку предложения «Ройса-Энгеля» по «Арцаху» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Как поясняют ереванские источники, эта инициатива предусматривает отвод снайперов с линии соприкосновения войск и увеличение числа наблюдателей ОБСЕ. Также предлагалось разместить вдоль линии фронта специальную технику – локаторы, которые будут определять нарушителя режима перемирия. Эту поправку председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Эд Рейс и нынешний председатель комитета Элиот Энгель предложили еще в 2015 году. Поправка Чу, как это можно заметить невооруженным глазом, «увязана» с любимой внешнеполитической темой ереванской официальной и неофициальной дипломатии — теми самыми мифическими «венскими» и «санкт-петербургскими» договоренностями, которые будто бы предусматривают размещение на линии фронта не то видеокамер, не то локаторов, призванных «засечь», кто нарушает режим прекращения огня. Азербайджан, напомним, эту инициативу уже тогда категорически отверг, подчеркнув, что такая мера «заморозит» линию фронта, что недопустимо. Более того, в Баку весьма прохладно относятся к разного рода косметическим мерам вроде отвода снайперов и настаивают, что конфликт надо решать, и первым шагом к решению должен стать вывод армянских оккупантов из захваченных азербайджанских земель. Что, впрочем, не мешало ереванскому политическому бомонду рассуждать о них как о заключенных и действующих договоренностях. Доходило до смешного: покупку в США «коммерческих» камер видеонаблюдения и их отправку в Карабах пытались выдать за «выполнение» этих договоренностей и даже получение «гарантий безопасности» от Вашингтона. И вот — вуаля! Формулировки, напоминающие «венские дипломатические мечты» Еревана, появятся в решении палаты представителей! Ранее комитет по правилам внутреннего распорядка Палаты представителей США проголосовал за полное рассмотрение поправки Джуди Чу в поддержку предложения «Ройса-Энгеля». И вот теперь армянские лоббисты с воодушевлением сообщают: поправка принята! Господа, время пить шампанское и поздравлять близких!

Но… с чем именно? На самом ли деле у Азербайджана есть повод для тревоги? А армянское лобби добилось успеха?

Конечно, при некоторой «ловкости рук» и пиар-ухищрениях голосование на Капитолийском холме можно выдать за феноменальный успех армянских групп влияния. Только вот в реальности это, как бы поделикатнее, «искра в болото». И громкая заявка без надежды на ощутимые последствия.

Намеренно оставим за скобками подробный анализ законотворческих процедур в США и не станем даже напоминать, что, кроме палаты представителей, есть еще и Сенат. Просто, как бы это помягче, есть география. А еще — при всём уважении к законодателям США, к их политическому весу и авторитету, границы полномочий. В переводе: законодатели США могут проголосовать за то, чтобы вывести АМЕРИКАНСКИЕ войска из Афганистана или Ирака, согласиться или, наоборот не согласиться на сухопутное вторжение в Иран, поддержать увеличение американского контингента в Польше или выступить против, закрыть десяток военных баз или открыть два десятка. Но вот предписать Азербайджану отвести своих снайперов уже не могут. Точно так же американские законодатели, с учетом принципа разделения властей, могут призвать Госдепартамент озвучить инициативу по размещению локаторов, но вот реализовать ее без согласия сторон, а значит, и Азербайджана, не получится. Более того, если слегка приоткрыть политическое «закулисье», то становится понятно: на нынешнем фоне тот же Госдепартамент вряд ли станет в этом вопросе слишком уж давить на Баку. Отношения США и Азербайджана — на подъеме. Дональд Трамп в своих посланиях президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высоко оценивает успехи нашей страны и выражает поддержку проекту Южного газового коридора. За кулисами — рост напряженности вокруг Ирана, где от позиции Азербайджана зависит очень многое. И что же — на этом фоне Госдепартамент «выстрелит себе в ногу» и устроит Азербайджану этакое «выкручивание рук»? Да еще в интересах Армении — любимого форпоста России и большого друга Ирана? Зачем американской дипломатии такое «в чужом пиру похмелье»?

Но как тогда объяснить бурную радость армянских СМИ и тем более АНКА? Там просто не разобрались в ситуации? Вряд ли. Просто армянским лоббистам в США надо регулярно доказывать, что они не зря едят свой хлеб, особенно теперь, когда, к вящему ужасу ереванских экспертов, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон «видит в регионе только Турцию и Азербайджан». А армянской дипломатии, на фоне всех ее нынешних проблем и поражений — предъявить публике хоть что-то, издали напоминающее победу. «Поправка Чу» для этого — вполне себе неплохой повод.

Если, конечно, не рассматривать ее слишком уж внимательно и со знанием дела.

Нурани

Minval.az