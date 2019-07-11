«Если говорящий о правах человека в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян действительно верит в защиту прав человека и демократических ценностей в регионе ОБСЕ и желает осуществить реальные работы в этом направлении, он должен вынести на повестку вопрос грубого нарушения фундаментальных прав сотен тысяч потерявших свое имущество и изгнанных со своих родных земель азербайджанских вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке в оккупированном армянскими вооруженными силами нагорно-карабахском регионе Азербайджана и семи прилегающих районах».

Об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

«Права человека универсальны, неделимы и не должны подвергаться какой-либо дискриминации. Почему армянский министр, поднявший вопрос прав армянской общины Нагорного Карабаха, не затрагивает вопрос грубого нарушения прав азербайджанской общины жить в своих собственных домах? Конечно же, ответ на данный вопрос известен как нам, так и всему международному сообществу. Права одной группы людей не должны обеспечиваться за счет нарушения прав другой группы.

Только освобождение оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома могут создать благоприятные условия для урегулирования ряда субстантивных вопросов, связанных с решением конфликта, а также вопроса прав и мирного сосуществования азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха», — сказала официальный представитель МИД.

Minval.az