В первой половине 2019 года Азербайджан посетили 1,4 миллиона иностранных гостей, что на 86 тысяч, или 6,5 процента больше в сравнении с прошлым годом, когда в страну приехало 1,4 миллиона туристов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Большая часть приехавших (29,4 процента) – граждане России, остальная часть (24,3 процента) – граждане Грузии (342 тысяч человек). Рост по Грузии составил 22,8 процента (64 тысяч человек).

Следует отметить, что число гостей, приезжающих из России и Грузии, составило более 50 процентов от общего числа туристов.

На 3,7 процента возросло число турецких туристов, составив (148 тысяч человек).

Наблюдается стремительный рост и среди туристов из стран Центральной и Южной Азии – рост за указанный период составил 50,2 процента и 37,8 процента соответственно.

Для Азербайджана основные туристические рынки Южной Азии – это Индия (27 тысяч, с ростом на 80,2 процента), Пакистан (19 тысяч, с ростом на 24,4 процента), а в Центральной Азии – Казахстан (20 тысяч, с ростом на 15,1 процента) и Туркменистан (21 тысяч, с ростом на 85 процентов).

В январе-июне в Азербайджан прибыло свыше 34 тысяч туристов из Саудовской Аравии, что на 15 тысяч человек, или примерно на 80 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне 2019 года общее число приехавших в Азербайджан туристов возросло на 17,2 процента.

Minval.az