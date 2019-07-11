Президент Европейского совета Дональд Туск продолжает свой визит на Южный Кавказ. 11 июля в Батуми он принимает участие в конференции, посвященной программе «Восточное партнерство». А экспертное сообщество тем временем подводит итоги переговоров главы Евросовета в Азербайджане и Армении.

Для Азербайджана здесь предостаточно «позитивных итогов» и впечатляющих «плюсов», каждый из которых достоин подробного анализа. Выйдя к журналистам после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, глава Евросовета заявил: «Азербайджан уникален. Ваша страна сочетает в себе традиции и современность. Своим стратегическим положением в сегодняшнем сложном географическом ландшафте Вы относитесь и к Западу, и к Востоку». Напомнил, что переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном близки к завершению, как и подготовка соглашения об общем авиационном пространстве. Туск напомнил о Южном газовом коридоре, высоко оценил процесс реформ в Азербайджане, экономическую диверсификацию и предпринятые нашей страной «важные шаги для того, чтобы стать транспортным и логистическим хабом». Показательно, что в программу визита Дональда Туска вошло посещение нового Бакинского торгового порта, и это не только знак внимания ЕС к азербайджанским логистическим мегапроектам, но и верный показатель, что Азербайджан — это уже не только и не столько нефть, сколько «ненефтяной сектор». Словом, Азербайджан становится все более важным партнером для ЕС, причем именно партнером, а не «просителем в приемной». Почувствуйте разницу. И, конечно же, в центре внимания экспертов, вполне ожидаемо, оказалось еще одно важное заявление Дональда Туска: «Европейский Союз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана». Чем глава Евросовета, во-первых, поставил жирный крест на разного рода слухах и домыслах по поводу мифических «проблем» с этим вопросом при подготовке соглашения Азербайджана и ЕС о стратегическом партнерстве. А во-вторых, и «в-главных», даже не направил Еревану недвусмысленный месседж, а отвесил ему пощечину. Еще даже не доехав до Армении.

Вряд ли это было таким уж неожиданным. Значение Азербайджана для Европы растет. Продуманная политика Баку на европейском направлении приносит свои плоды. Международное право тоже никто не отменял. После «крымнаша» о необходимости уважать признанные границы заговорили другим тоном. Наконец, буквально несколько дней назад в Люксембурге на заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности была принята резолюция, которая призывает интенсифицировать нацеленные на результат конструктивные переговоры в рамках существующих форматов и без предусловий для достижения всеобъемлющего и устойчивого мира при полном уважении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости признанных на международном уровне границ Грузии, Азербайджана, Украины и Молдовы. Туск, конечно, представляет ЕС, а не ПА ОБСЕ, но вот политические тренды никто не отменял. Наконец, искушенные наблюдатели вспоминают визит в Брюссель премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тогда, напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск на совместном с Пашиняном брифинге подчеркнул: «Убеждены, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться, и необходимо найти политическое решение в соответствии с международным правом». В переводе с политического: дал понять, что Европа ждет от Армении вывода войск с захваченных азербайджанских земель.

И теперь, оказавшись в Ереване, глава Евросовета даже не попытался «уравновесить» свои бакинские заявления чем-то приятным ереванским ушам и заявил: «Мы разделяем беспокойство сопредседателей Минской группы ОБСЕ по жертвам в зоне конфликта и эскалацией. Стороны должны быть сдержанными и предпринять меры для восстановления атмосферы, способствующей продолжению переговоров. Конфликт не имеет военного решения, нужно политическое решение, которое будет соответствовать международным принципам и праву». Вряд ли имеет смысл напоминать: «политическое решение, которое будет соответствовать международным принципам и праву», означает для Армении поражение и катастрофу. Словом, Туск уже в Ереване отвесил своим собеседникам новую звонкую оплеуху. Вторую за одно турне.

Строго говоря, шок в армянской политической «тусовке» вызвало еще бакинское заявление главы Евросовета. И обижаться здесь тоже начали, не дожидаясь его приезда в Армению. Причем озвучить ереванские претензии поручили…Давиду Бабаяну, именующему себя «пресс-секретарем президента Нагорного Карабаха», чем окончательно сбили происходящее на карикатурный уровень.

Для начала Бабаян изрек: оказывается, в «Арцахе» ознакомились с заявлением Туска и, «мягко говоря, разочарованы». Затем высказал претензии: как так — в его заявлении «нет ни строчки по поводу антиармянской риторики Азербайджана»! Давид Бабаян возмущается: «Для поддержания баланса Туску следовало упомянуть и право народов на самоопределение. Ведь это принципы, ни один из них не имеет преимущества перед другими, это не указание кто прав, а кто виноват. Однако попытки выделять один принцип и «забывать» об остальных наводят на мысль о предвзятости. Что это, попытка загнать нас в концлагерь?» И вообще, изрек Бабаян обиженным тоном, как показывает практика, нередко принципами руководят личные интересы – икра, нефть: «Нельзя скрывать тревоги, а их много. Мы видим икорную дипломатию, проведение европейских игр в Баку». Затем последовало новое открытие: оказывается, ««Арцах» заслужил моральное право жестко реагировать на такие вещи. Уже более 100 лет жители «Арцаха» сражаются и проливают кровь за свои права. Нагорный Карабах пионер в борьбе за права человека и внес не меньше вклад в защиту европейских ценностей, чем страны-члены ЕС». По логике Бабаяна, «защитой европейских ценностей» должны считаться «этнические чистки» азербайджанцев и геноцид в Ходжалы.

Здесь, конечно, самое время поинтересоваться: а кому понадобился весь этот дешевый балаган, да еще с таким персонажем, как Давид Бабаян, в главной роли? В Ереване действительно решили, что прочитанные Бабаяном нравоучения потрясут Дональда Туска до глубины души? И что в его «команде» посчитают весь этот «полет фантазии» (если уж кому-то режут слух определения типа «бред сивой кобылы») прямо-таки «имиджевой катастрофой» для Европы, устыдятся, что не оправдали надежд «многострадальной Армении», и срочно бросятся исправлять положение? И как поведут себя в Ереване, когда все это ожидаемо не сработает? Экспертное сообщество «запаслось попкорном». Но тут в Армении… публично включили «задний ход». После всей истерики, устроенной Бабаяном в СМИ, прокомментировать переговоры с Туском взялся Никол Пашинян. И написал в своем Facebook: «Вчера провел весьма эффективные переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском». Чем окончательно поверг ереванскую публику в недоумение: в чем же их такая «эффективность»? Договориться об увеличении европейской финансовой помощи не удалось. В Брюсселе могут снисходительно поприветствовать «дымб-дымб-ху», но раскошеливаться не спешат. Особенно после того, как Армения «забетонировала» свою репутацию российского форпоста. Об инвестициях даже не заговаривают. И самое главное, ереванские «надежды на Европу» на карабахском направлении Туск разбил в пух и прах. Понятно, что Никол Пашинян справедливо рассудил, что прилюдно «бодаться» с главой Евросовета может оказаться слишком накладно, и решил изобразить хорошую мину при плохой игре, но стоило ли в этом случае выпускать на авансцену Давида Бабаяна?

Впрочем, понятно и другое. Армении очень не хочется признавать: речь не о серии неудач во время визита Туска. Армения терпит на европейском поле стратегическое поражение. В армянской аудитории уже начинают осознавать свой провал в ПА ОБСЕ. Как раз накануне приезда Туска последовала серия неудач армянских лоббистов во Франции, да таких, что уже французская Le Monde констатирует: «Баку важнее для Парижа». И понятно, что не только для Парижа.

И вот в этой ситуации в Армении решили «сработать на два фронта». Сначала Давид Бабаян высказывает всей Европе «карабахские» обиды и «выпускает пар». А затем уже, не дожидаясь, пока осядет пыль от заявлений Бабаяна, Пашинян без перехода принялся рассуждать об «эффективности» переговоров и демонстрировать невероятный оптимизм. Только вот…кого при помощи всех этих пиар-ухищрений здесь рассчитывают обмануть?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az