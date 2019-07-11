В следующем году рост доходов врачей в Азербайджане произойдет по двум направлениям.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

«Мы внедрили пилотный проект. В следующем году мы усовершенствуем пункты, по которым столкнулись с трудностями в рамках пилотного проекта. Рост доходов врачей произойдет по двум направлениям: с одной стороны повысится зарплата, с другой – к ней будет надбавка за оказываемые услуги», — сказал Алиев.

Minval.az