Полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетних девочек.

Полиция задержала некоего Нуширавана Магеррамова (1961 года рождения), совершившего непристойные сексуальные действия в отношении несовершеннолетних девочек в общественных местах, был задержан в Хатаинском районе, сообщает издание Qafqazinfo.

Сотрудниками полиции после задержания Н.Магеррамова было установлено, что он совершал подобные действия не только в Хатаинском районе, но и в других районах города.

Minval.az