Азербайджанский “Карабах” сыграл вничью с албанским “Партизани” в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 0:0.
Ответный матч между клубами пройдет 17 июля на “Далга Арене”.
Азербайджанский “Карабах” сыграл вничью с албанским “Партизани” в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 0:0.
Ответный матч между клубами пройдет 17 июля на “Далга Арене”.
Дата: 2019/07/10 21:55
Раздел: Азербайджан, Спорт
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