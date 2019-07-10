Азербайджанский “Карабах” сыграл вничью с албанским “Партизани” в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 0:0.

Ответный матч между клубами пройдет 17 июля на “Далга Арене”.

Minval.az