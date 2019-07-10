Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев сегодня встретился с делегацией во главе с сопредседателем японо-азербайджанского экономического комитета, президентом корпорации Itochu Кеитой Иши.

Как говорится в сообщении SOCAR, Ровнаг Абдуллаев поздравил Кеиту Иши с назначением на пост сопредседателя комитета, рассказал о долгосрочном сотрудничестве двух компаний.

Глава японской делегации выразил заинтересованность в сотрудничестве с SOCAR по всем направлениям и форматам.

Президент SOCAR высоко оценил участие японских компаний в нефтегазовом секторе Азербайджана.

Японская компания Itochu участвовала в проекте разработки блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» в рамках «Контракта века», в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан и строительстве нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции.

Minval.az