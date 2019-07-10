60% населения Армении считают, что страна движется в правильном направлении. Этот показатель, по сравнению с октябрем прошлого года, снизился на 12 пунктов. Об этом свидетельствуют опубликованные Международным республиканским институтом (МРИ) результаты нового опроса, который был профинансирован Агентством США по международному развитию. А данные здесь, в Армении, в мае этого года собрала армянская социологическая ассоциация во главе с доктором социологических наук Геворком Погосяном, сообщает «Минвал» со ссылкой на радио «Азатутюн».

Опросы были проведены по всей Армении в ходе личных интервью с 1200 жителей в возрасте 18 лет и старше.

Это пространное исследование, по словам Погосяна, показывает одно: революционная эйфория прошла, ожидания остаются.

Так, в рейтинге доверия к деятельности государственных институтов на первом месте офис президента – 81%, затем следует армия, а за ней офис премьер-министра – 72% доверия, затем Армянская апостольская церковь и парламент.

«Президент как личность очень хорошо был воспринят с самого начала. К нему действительно существует очень позитивное отношение, его хорошо воспринимают и высоко оценивают, учитывая его прошлое, его возможности. С другой стороны, почему правительство вызывает меньше доверия? Потому что все ожидания — от правительства, сегодня реальные дела, реальные решения исходят от правительства», — отметил Погосян.

Ожидания общественности от правительства Никола Пашиняна в ближайшие шесть месяцев в основном социальные: создание рабочих мест, повышение пенсий и зарплат. Ожидание урегулирования карабахской проблемы на 6-ом месте.

Что больше всего тревожит опрошенных? Война с Азербайджаном, карабахский конфликт.

Minval.az