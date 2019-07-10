Основанная в 1945 году обсерватория Джодрелл-Бэнк внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это первая астрономическая станция, получившая подобный статус.

Обычно в список Всемирного наследия попадают древние замки, соборы и дворцы. Но теперь в перечне «шедевров человеческой деятельности» стали появляться и более современные объекты. Например, Джодрелл-Бэнк, обсерватория, являющаяся частью Астрофизического центра Манчестерского университета в Англии.

Заявка на включение Джодрелл-Бэнк в список была подана еще в 2010 году — практически в одно время со Стоунхенджем, Великой китайской стеной, и заброшенным городом инков Мачу-Пикчу. Главная достопримечательность обсерватории — радиотелескоп имени Ловелла. На момент постройки в 1957 году он был крупнейшим в мире параболическим рефлекторным телескопом, а сейчас занимает третье место по диаметру зеркала (76 метров). Этот телескоп использовался для сопровождения советских и американских лунных зондов в 1950-х — 1960-х годах.

В список «чудес света» обсерваторию внесли 7 июля, на заседании Комитета всемирного наследия ООН в Азербайджане. Стоит добавить, что обсерватория, основанная более 70 лет назад, до сих пор активно используется для исследования метеоров, пульсаров и квазаров, а также участвует в отслеживании космических аппаратов.

Minval.az