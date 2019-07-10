Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял представителей компаний-членов Организации предпринимателей Франции (MEDEF), сообщила пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял представителей компаний-членов Организации предпринимателей Франции (MEDEF), сообщила пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/07/10 13:50
Раздел: Азербайджан, Важно
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