Российские ЗРК С-400 «Триумф» будут поставлены Турции в ближайшие дни — об этом было заявлено еще в конце минувшей недели. Экспертное сообщество в ожидании: что дальше? Как поведут себя США? Вашингтон обещал ввести санкции и исключить Турцию из программы F-35. В России многие эксперты уже опасаются, что натовская Турция допустит к российским новеньким ЗРК американских специалистов, и те узнают все их секреты. Что уж точно повод для ироничных вопросов: а на что изначально рассчитывали в Москве, поставляя Анкаре эти ЗРК — на «полный развод» с США и выход Турции из НАТО? К вящему неудовольствию многих, Эрдоган, несмотря на все давление со стороны США, довел сделку до конца и этим не на шутку укрепил в мире свою деловую репутацию. А теперь еще и есть серьезные шансы, что отношения с США тоже начнут восстанавливаться. Во всяком случае, теперь в Белом Доме дают понять, что понимают позицию Анкары, с которой администрация Обамы поступила неправильно, множатся признаки, что после встречи Трампа и Эрдогана в Осаке на саммите G20 политический барометр в отношениях двух стран уже показывает на «потепление». Правда, пока еще нет ясности, как именно Анкара и Вашингтон намерены решать возникшую проблему с совместимостью, точнее, несовместимостью С-400 и F-35. Экспертное сообщество снова рассматривает возможность размещения этих ЗРК за пределами зоны ответственности Турции и НАТО, в том числе в Азербайджане.

Пока все это существует в виде весьма туманных политических намеков. В Азербайджане не торопятся высказываться ни на официальном, ни на экспертном уровне. Небо надежно прикрыто и без С-400. А обсуждать конкретику имеет смысл в том случае, когда появится более точная информация к размышлению.

Но зато в экспертном сообществе Армении поднялась нешуточная «противовоздушная тревога».

По совести говоря, то, что возможность появления у Азербайджана такого современного и грозного оружия, как С-400, изрядно напугает Армению, следовало ожидать. И у армянского экспертного сообщества здесь огромное поле для обсуждения и комментариев.

И вот ереванская «Лрагир» сыпет вопросами: может ли Турция поставить эти системы на службу Азербайджану? Есть ли возможность, чтобы Москва оказала содействие не только Анкаре, но и Баку? И вел ли Ереван диалог на эту тему с Москвой? К вящему ужасу ереванского издания, «русско-турецкая сделка созревала при молчаливом согласии Еревана, порождая вопросы – дали ли в Москве гарантии Еревану по поводу размещения С400 в Турции».

В этом перечне вопросов, как говорится, прекрасно все: и то, что озвучено, и то, что осталось за кадром, и какое издание их задает. Какая зона воздушного пространства окажется в этом случае под контролем азербайджанских ПВО, означает ли это, что если новые ЗРК появятся в Нахчыване (что по меньшей мере не исключено), то под их прицелами будут все аэропорты Армении, включая «Звартноц», есть ли смысл и дальше выпрашивать у России Су-30СМ — все то, о чем можно и нужно в этой ситуации говорить, остается за рамками дискуссии. То ли военного эксперта под рукой не нашлось, то ли страшно все это высказывать. Но зато ереванские эксперты с надрывом в голосе требуют для Армении неких «гарантий», что новые С-400 в Азербайджане им не помешают. Пребывают в полной уверенности, что эти гарантии Армении должны быть предоставлены. И самое главное, газета, которая считается рупором ереванских «западников», требует их именно от Москвы. И ни секунды не сомневается: Россия перед тем, как продать Турции ЗРК, должна была спросить разрешения на это у Еревана. А когда в Анкаре заявили о возможности размещения «Триумфа» в Азербайджане, тут же сделку заблокировать, даже ценой своей деловой репутации. Но вот какие шаги для своей безопасности, в том числе «воздушной и противовоздушной», должна предпринять сама Армения и не лучше ли ей договориться с Азербайджаном, отказаться от агрессии и оккупации и положить конец конфликту — обсудить такое ереванские эксперты банально не решаются. Вряд ли они не понимают, что таким образом еще и приближают то самое военное решение конфликта — где расклад сил не на стороне Армении, ее союзникам и заступникам может оказаться просто не до спасения Еревана, а логика войны неумолима и непредсказуема. Ныне покойный Бернар Фасье, бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от Франции, любил напоминать о том, что «начать войну просто. Но никто не может знать наверняка, когда и где ее придется заканчивать». Возможно, конечно, что авторы этих комментариев в ереванских уверены, что война до их дома не дойдет, а если и дойдет, то они в любом случае «добегут до последнего самолета». Ho даже если С-400 и не появятся в Азербайджане, этот самый «последний самолет» тоже может оказаться на радаре азербайджанской ПВО.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az