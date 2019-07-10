Количество базовых станций 4G оператора Nar, который имеет крупнейшую сеть 4G в стране, превысило 2000. 2000-я базовая станция LTE оператора была установлена в Самухском районе. Таким образом, жители этого района смогут пользоваться обширной сетью 4G Nar наряду с сетью 3G. Следует отметить, что 4G сеть Nar в настоящее время охватывает 40% территории и более 70% населения страны. В 2019 году оператор мобильной связи, который увеличивает количество базовых станций по всей стране, установил более 380 новых станций LTE и более 50 базовых станций 3G. В настоящее время количество базовых станций 3G превышает 2600. Количество регионов, где мобильный оператор предоставляет свою сеть 4G, составляет более 50.

«Трудно представить нашу жизнь без безопасного и быстрого подключения к Интернету. Будучи самым молодым оператором мобильной связи в стране, мы рады, что наши абоненты выбирают наши выгодные предложения, качественную и быструю сеть LTE. Благодаря быстрому расширению нашей высококачественной сети LTE в этом году число наших пользователей 4G достигло 700 000. Кроме того, мы с гордостью сообщаем о знаменательном событии в истории Nar — установке 2000-й базовой станции 4G. В рамках нашей долгосрочной стратегии развития мы будем продолжать расширять сеть LTE как в столице, так и в регионах и предоставлять всем абонентам Nar преимущества цифрового мира» сказал Гуннар Панке, генеральный директор Nar.

В дополнение к Баку и Апшеронскому полуострову Nar расширяет сеть 4G в регионах, а также в центрах городов и районов. Nar предоставляет услуги мобильной связи даже в самых отдаленных селах Азербайджана. Следует отметить, что 72% пользователей 4G оператора проживают в столице, а 28% — в регионах страны.

Сегодня, Nar предоставляет более 2.3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7800 базовых станций и охватывающей 97,5% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

Minval.az