Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «За службу Родине» I степени министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, сообщает сайт главы государства.

Мамедъяров удостоен награды «за плодотворную деятельность в органах дипломатической службы Азербайджана».

Кроме того, орденом «За службу Родине» II степени награждены заместители министра иностранных дел Араз Азимов, Махмуд Мамедгулиев, Хафиз Пашаев, Надир Гусейнов, Рамиз Гасанов, Халаф Халафов и другие сотрудники дипломатического ведомства республики.

В целом, Алиев наградил орденами и медалями более 100 сотрудников МИД Азербайджана, еще 21 сотруднику ведомства присуждены звания чрезвычайного и полномочного посла и чрезвычайного и полномочного посланника I и II степени.

Азербайджан 9 июля отмечает день профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы. В этом году азербайджанские дипломаты отмечают 100-летний юбилей.

Minval.az