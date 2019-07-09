Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об увековечивании памяти легендарного геолога Фармана Салманова.

В распоряжении говорится, что с целью увековечивания памяти известного азербайджанского геолога, открывшего крупные нефтяные и газовые месторождения в Тюменской области Западной Сибири, видного ученого, доктора геолого-минералогических наук, член-корреспондента Российской академии наук, Героя социалистического труда Фармана Гурбан оглу Салманова учредить «Стипендию имени Фармана Салманова» для обучающихся в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, отличившихся особыми талантами двух студентов.

Кабмину поручено обеспечить возведение памятника Фарману Салманову в городе Шамкире; присвоить имя Фармана Салманова общеобразовательному заведению в Шамкирском районе, где он учился; в двухмесячный срок определить порядок предоставления стипендии, учрежденной этим распоряжением, и проинформировать президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Minval.az