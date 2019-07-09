Европейский союз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Об этом заявил президент Совета Европейского союза Дональд Туск по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

По словам Туска, «Азербайджан уникален». «Вы сочетаете традиции и современность. Вы смотрите как на Восток, так и на Запад благодаря своему стратегическому расположению в сегодняшнем сложном геополитическом ландшафте. И, как я уже говорил, ЕС поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана», — подчеркнул глава Евросовета.

Minval.az