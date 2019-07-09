Тема сегодняшней статьи – по-прежнему актуальна (впрочем, как всегда). Преамбула – жалоба жительницы Баку – 23-летней Элеаноры Сафаровой в редакцию «Минвала». И жалоба эта, если честно, потрясла всех нас, а потому требует детального подхода. Но начнем с главного.

Э. Сафарова зарабатывает на жизнь репетиторством, и вчера у нее как раз был день получки. Девушка шла домой, и вдруг к ней (недалеко от телекомпании «Спейс») подошла женщина-цыганка с предложением погадать.

– Я – цыганка Маруся, помогаю людям решать проблемы. Давай решу и твои?

Девушка – естественно – отказалась, но цыганка не отставала, утверждая, что «видит» проклятье, которое необходимо снять. Затем протянула руку и сняла с головы Элеаноры волос.

— Я сделаю тебя чертовски богатой, и деньги, которые у тебя сейчас есть, удвоятся, даже утроятся, — увещевала цыганка. – Позолоти ручку, деточка!

Но Элеанора решительно сказала НЕТ и спешно ретировалась, так как в чудеса она не верила. Но получается, зря не верила, ибо настоящие чудеса начались позже: пройдя пару улиц, девушка решила проверить свой рюкзак и с ужасом обнаружила пропажу денег, которые лежали в конверте во внутреннем рюкзачном кармашке (кармашек, как и сам рюкзак, был застегнут на молнию). «Маруся была одна, больше никого не было! – рассказывает Элеанора. – Она не заходила мне за спину и на улице мы были одни. Куда мог пропасть конверт с моей зарплатой? Ведь я проверила наличие денег, когда их получила, после этого положила в рюкзак, застегнула его наглухо и больше не открывала нигде».

Наше предложение обратиться в полицию Элеанора восприняла скептически: дескать, бесполезно, ибо улица, на которой происходил ее диалог с Марусей, камерами снабжена не была, доказать что–либо сложно… И нервотрепка лишняя тоже не нужна, так как сумма была незначительной. «Просто в следующий раз буду более внимательной, — заключила девушка. – Но вы статью все равно напишите, чтобы люди тоже были осторожны и ни в коем случае даже на секунду не останавливались возле этих воровок».

Конечно же, мы выполняем просьбу Элеаноры Сафаровой, и, пользуясь моментом, пройдемся по всем аферистам, пользующимся людским невежеством (а иначе попытку связаться с «иным миром» просто не назовешь). И пока существует так называемое НЕПОЗНАННОЕ, буйным цветом будут «колоситься» аферисты и вымогатели. И вышеописанная нами Маруся – это один из многочисленных примеров. Но не самый показательный, скажем. Зло под видом цыганских нашествий – это самое настоящее бедствие Тбилиси, где прохожим приходится буквально отбиваться от «магических налетчиков», а уличным торговцам – спешно затаскивать свои лотки в близлежащие магазины и захлопывать двери, в противном случае лоток разграбят. В одной из своих последних командировок в Тбилиси автор этих строк и сам стал жертвой цыганской «ведуньи», выманившей из кармана бедного журналиста последние 60 лари (около 30 манатов по тогдашнему курсу). И поделом: нечего было журналисту останавливаться, надо было дальше бежать.

Непонятно почему, но на самом деле во все времена происходит одно и тоже: как только рост технического прогресса набирает обороты, народ все больше и больше, опровергая все законы логики, начинает обращаться к магам, гадалкам, колдуньям и прочей аферистической нечисти, которая за звонкую монету берется «предсказывать» судьбу, «лечить» страждущих и «наказывать» обидчиков. И народ, в глубине души которого по-прежнему живет допотопный дикарь, поклоняющийся лопатке мамонта у первобытного костра, сам того не понимая, начинает «раскручивать» глобальную тенденцию роста аферизма и обмана. В результате на скамьях подсудимых оказываются те самые всесильные «маги» и «ворожеи», которые обобрали простачков, уверовавших в их «могущество».

В качестве свеженького примера можно привести недавнее задержание сотрудниками полиции предприимчивой гадалки по имени Фатима, выманившей у жительницы пос. Сабунчу 600 манатов и драгоценности общей суммой в 4000 манатов. Отметим, что пострадавшая в 2018 году случайно познакомилась с Фатимой в общественном транспорте. Как выяснилось позже, пострадавшая, обратившаяся в полицию с жалобой на «предсказательницу» не была единственной жертвой Фатимы Абдуллаевой: эта ловкая мошенница, злоупотребляя доверием людей, присваивала деньги и золото потерпевших. И сказать, что таких мошенниц в Азербайджане немало – значит, вообще ничего не сказать. Дело дошло до того, что Госкомитет по работе с религиозными структурами совместно с правоохранительными органами будет принимать серьезные меры в отношении таких мошенников. Заместитель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров заявил СМИ, что в комитет поступают многочисленные жалобы на так называемых «магов» и «гадалок». И в связи с этими обращениями Комитет намерен усилить борьбу «магической нечистью», которая, пользуясь доверием людей, обманывает народ. Сиявуш Гейдаров призывает людей, ставших жертвами обмана аферистов-«магов», обращаться в полицию и Государственный комитет по работе с религиозными структурами – и мошенников будут наказывать согласно закону: в случае доказательства вины аферистов могут привлечь по статье «мошенничество». Наказание — в зависимости от тяжести преступления — доходит до 15 лет лишения свободы. Карательные меры в отношении аферистов «от магии» — решение хорошее, нужное и дай Бог, чтобы ловили их и сажали — пачками. Да вот только мало кто из граждан станет жаловаться на мошенников – опять же из страха, что нагадят «колдуны» в карму по самые краешки. Некоторые граждане, обманутые (так и тянет сказать «поделом», умнее будете) наглыми аферистами, попросту боятся быть осмеянными за свое недотепство.

С другой стороны, аферисты «магического фронта», требуя оплаты (зачастую довольно высокой) за свои «услуги» и суля клиентам роскошный результат, сознательно и цинично подталкивают бедолаг к отчаянным шагам, например, к кредитам. Да-да, не удивляйтесь! Автор этих строк лично беседовала с несколькими жертвами гадалки по имени Егяна (ныне «мотающей срок» в колонии общего режима), и люди эти рассказали, как брали для оплаты «услуг» предприимчивой аферистки деньги под проценты в разных банках города. Откуда они узнали о Егяне? «Сарафанное радио» донесло. И с этого момента хочется рассказать поподробнее. Чаще всего слухи о «могуществе и всесилии мага» доносят до людей так называемые «внедренцы», окучивающие сознание в социальных сетях (и даже в реале). Ведь согласно социологической теории пяти рукопожатий, любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых (и, соответственно, шестью уровнями связей). Формальная математическая формулировка теории — диаметр графы знакомств не превышает 6. На самом деле, теория была, выдвинутая в 1969 году американскими психологами Стэнли Милгрэмом и Джеффри Трэверсом (Jeffrey Travers), весьма интересна, и потому сейчас мы предлагаем рассмотреть именно ее. Предложенная учеными гипотеза заключалась в том, что каждый человек опосредованно знаком с любым другим жителем планеты через цепочку общих знакомых, в среднем состоящую из пяти человек. Милгрэм опирался на данные эксперимента в двух американских городах. Жителям одного города было роздано 300 конвертов, которые надо было передать определённому человеку, живущему в другом городе. Конверты можно было передавать только через своих знакомых и родственников. До бостонского адресата дошло 60 конвертов. Произведя подсчеты, Милгрэм определил, что в среднем каждый конверт прошёл через пять человек.

А теперь давайте представим аналогичный алгоритм «сарафанного радио», в который вовлечены так называемые «магические менеджеры», распространяющие информацию через сеть своих каналов. Но единичный аферист – это не такая большая беда, гораздо страшнее и неуязвимее группового аферизма, передающего через свои каналы информацию о клиентах (естественно, не бесплатно). В эту группу могут быть вовлечены разные люди: начиная от сослуживцев и заканчивая уровнем «соседи-родственники». Причем, не стоит искать во всем злой умысел: чаще всего люди становятся «доносителями» по простоте душевной, из желания просто поболтать, пооткровенничать. К примеру, зацепиться языком с малознакомым человеком в социальной сети, рассказать о своих проблемах, поделиться какой-то горечью, а человек этот посочувствует, а потом очень кстати поделится опытом своего визита к «гадалке» (естественно «гадалка» о возможной клиентке уже предупреждена и информация о проблемах уже у нее в личной переписке). Остальное дело – раскрутка. Конечно же, жертва сомневается, думает, а иногда и размещает статус в социальной сети Фейсбук: «Посоветовали гадалку (имя), какие будут отзывы?». И вот тут включается так называемое «сарафанное радио», в котором участвуют так называемые «магические менеджеры» (неудивительно, жертва-то отслеживается, ее статусы тщательно парафинятся со всех сторон группой юзеров, которые после станут основным костяком отписавшихся в статусе), со всех сторон о «гадалке» сыплются положительные отзывы и всё – жертва на крючке. Аналогичная раскрутка бывает и в реале, когда те или иные люди (как мы уже отмечали, порой даже и самого близкого окружения) рекламируют «услуги» аферистов. И многие из них – просто по принципу «мы сами слышали от людей – гадалка реально работает, помогает!». А так как людской опыт (даже в таких сомнительных делах) является мощнейшей мотивацией, жертва «клюет». Все остальное зависит от вербальной настройки, которую «включает» аферистка, использующая в работе и священные писания (причем, все сразу), и языческие амулеты, и куклы «вуду» (и прочие «колдовские» штучки-дрючки), способные сбить с толку любого человека.

Есть еще одна немаловажная деталь: видимость очереди (состоящей, кстати, больше из агентов и примитивных «артистов», напускающих туману на сознание будущих клиентов «гадалки»: «Я уже 5 лет хожу к ней, она мою семью спасла от разорения, а у меня самой – онкология. Врачи давно смертный приговор мне подписали, а она меня лечит. 4 года как я должна была умереть, но как видите — жива».

Короче, как вы поняли, аферисты берут видовыми эффектами: остается только преподнести – как можно страшнее – проблему клиента, о которой «гадалке» несомненно уже известно от доносителей.

И вот тут включается вторая часть (самая эффективная, кстати): давление на психику и глобальное запугивание: «На вас порча, проклятие, венец безбрачия, на ребенке сглаз, ваша мать (отец, брат, сестра, тетя, дядя) при смерти». Обстановка накаляется, жертва мошенницы доходит до морального апогея (глаза как у кота Шрэка, губя трясутся, рука автоматически лезет в сумку за пузырьком корвалола). Аферистка тщательно наблюдает за жертвой и понимает, что момент настал: «Я помогу вам. Вы мне очень симпатичны, потому что ваша тётя пару лет назад посетила Кербалу, я уважаю семьи, в которых есть «кербалаи»». Жертва, обалдевшая от осведомленности гадалки (Боже, она это ВИДИТ!!!), тут же задает вопрос: «Сколько»? Дальше – по сценарию…. И чаще всего сценарии эти заканчиваются весьма печально: деньги (и немалые) заплачены, амулеты (кстати, тоже недешевые) приобретены, прошло 40 дней, а проблема так и не решена. Жертва бросается к аферистке, происходит повторная встреча, в ходе которой с жертвы берется очередная сумма, так как «дьявол очень силен, скорее всего это еврейская или татарская магия». Но и после этого ничего не происходит. Жертва начинает осознавать, что ее попросту «развели». Третьей встречи, как правило, не бывает: «гадалка» срочно «уезжает в район», и ее уже не найти. Позже закрывается и «колдовской офис» (мошенники попросту сменили географию), а вербовщики – ники и профайлы в социальных сетях. И вот тут у обманутого человека есть два варианта: либо признать собственную глупость, либо идти в полицию. Конечно же, есть еще один вариант: можно в той же самой социальной сети устроить антипиар и устроить лже-«гадалке» самый настоящий ад с соответствующим привлечением сотрудников СМИ. Но и тут неувязочка: стоит появиться подобному статусу, как тут же появляется отзыв под ним: «она вас накажет». А раз жертва уже обращалась за помощью к темным силам, то, стало быть, она в них верит, и угрозу считает вполне реальной. Статус стирается, жертва подсчитывает убытки и глотает успокоительные таблетки. И редко кто из обманутых (а количество жертв лже-«гадалок» ежедневно исчисляется десятками) идет в полицию с жалобами. Но те, кто обращается за помощью к правоохранительным органам, на самом деле выигрывают: аферистов отправляют за решетку. Хотя не факт, потому что в прошлом году в зале суда был вынесен оправдательный вердикт гадалке-аферистке Сакине Исмайловой, которая, согласно следственным данным, присвоила у гражданки Теймины Абдуллаевой 20 тысяч, а затем еще 10 тыс. манатов. А потому каким образом С. Исмайлова была освобождена, хотя ей светило как минимум 10 лет тюрьмы, так и осталось под завесой тайны. Возможно, иногда магия (денег) действительно работает, распространяясь в первую очередь на судей. Но это – уже совсем другая история.

Яна Мадатова

Minval.az