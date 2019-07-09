Спикер Милли Меджлиса Октай Асадов обвинил некоторых журналистов в попытках придать деятельности парламента вид увеселительного шоу.

По словам О. Асадова, после завершения пленарных заседаний Милли меджлиса в СМИ пишут, что депутатам не создают условий для выступления в парламенте. Тем не менее, каждый раз во время выступлений дается информация о законопроектах, в некоторых случаях я поясняю, что законопроекты обсуждаются во втором или в третьем чтениях, и депутатам создаются возможности для выступлений — всегда. Да, прошедшие аккредитацию в Милли меджлис журналисты знакомы с процедурными нормами, но, тем не менее, есть масса журналистов, стремящихся создать так называемое шоу для привлечения читаемости.

Minval.az