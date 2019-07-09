Стали известны новые имена, которыми в Азербайджане были названы младенцы в июне. Зампред Терминологической комиссии при Кабмине, профессор Саялы Садыгова заявила, что среди имен, поступивших из отделов регистрации Минюста в созданную при Терминологической комиссии при Кабмине Специальную комиссию по именам и фамилиям, 14 имен являются новыми, сообщает Репорт. По ее словам, на все нижеперечисленные новые имена был дан положительный ответ:

Тейнур, Узаре, Уткун, Туграл, Ясир, Зюхейр, Серкут, Сайгюн, Минзар, Махнур, Махруй, Гантюрк, Гелбийе, Кюнхан.

Отметим, что в июне рассмотрено 32 обращения, поступивших из отделов регистрации Минюста в созданную при Терминологической комиссии при Кабмине Специальную комиссию по именам и фамилиям. Называть детей 18 именами, указанными в обращениях, посчитали нецелесообразным.

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