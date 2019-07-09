Милли Меджлис Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял в III-ем чтении поправки в закон «О судах и судьях», предусматривающих создание отдельных коммерческих судов. Согласно изменениям в законе, упраздняется понятие административно-экономических судов. Изменения подразумевают сохранение административных и создание отдельных коммерческих судов.

Коммерческие суды будут считаться судами первой инстанции, состоять из председателя и судей. Если число судей будет превышать 12 человек, то создается также должность заместителя председателя коммерческого суда.

Парламент также принял во втором чтении другой пакет изменений, предусматривающий коррекцию заработных плат судей. Так, согласно изменениям, судьи, кроме ежемесячной заработной платы будут также получать надбавку к зарплате в размере ежемесячной зарплаты. Всем судьям также будет выплачиваться необлагаемое месячное пособие в размере 25% от зарплаты.

Кроме этого, согласно изменениям, месячная зарплата председателя верховного суда приравнивается к месячной зарплате председателя Милли Меджлиса

Парламент во вторник принял в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс. Согласно изменениям, все компенсационные выплаты судьям в Азербайджане будут освобождены от подоходного налога. В настоящее время часть компенсаций, получаемых судьями, облагается подоходным налогом. Исключения составляет лишь ежемесячное денежное обеспечение, выдаваемое судьям для покрытия расходов в связи с исполнением своих обязательств.

Minval.az