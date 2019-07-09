Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился один на один с президентом Совета Евросоюза Дональдом Туском.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился один на один с президентом Совета Евросоюза Дональдом Туском.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/07/09 12:16
Раздел: Азербайджан, Важно
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