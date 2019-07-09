Производственное объединение «Лифтремонт» город Баку подписало контракт с немецкой компанией «Wittur Holding GMBH», согласно которому до конца года в Баку планируется доставить 542 лифта, сообщает Исполнительная власть города Баку.

В настоящее время уже доставлены 63 из них, один из которых устанавливается в Низаминском районе на проспекте Гара Гараева, 47 в 10-ти блочном девятиэтажном здании, а до конца года будут доставлены и установлены остальные лифты.

В рамках работ демонтируются старые лифты, ремонтируются шахты, крыши, где устанавливается лифтовое оборудование.

Было отмечено, что в многоквартирных зданиях Баку будут заменены лифты, срок эксплуатации которых завершен.

ИВ Баку будет серьезно контролировать заключенные договора и проводимые работы.

Minval.az