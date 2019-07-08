На рубеже XX-XXI веков человечество пережило бум «предметов одноразового использования», самых разных, от пакетов и стаканчиков до контактных линз. Теперь — обратный процесс: мир тонет в пластиковом мусоре, «одноразовое использование» всего чего можно и нельзя требует слишком много затрат и ресурсов, и вот уже мир отказывается от пластиковых пакетов и коктейльных соломинок, а Илон Маск испытывает технологии возвращения и посадки использованных топливных ступеней космических ракет.

А в России — свои технологии. Здесь пытаются использовать в азербайджанском информационном пространстве дешевый фейк, который уже провалился в Армении. Речь идет о все том же «письме Пашиняна генсеку НАТО», где он якобы обещал в ближайшее время вывести войска из Карабаха. Комментировать его взялась «Комсомольская правда». Только вот сделал это таблоид, до уровня которого скатилось это некогда уважаемое издание, в меру способностей. Впрочем, судите сами: «Первое – напиши Никол Пашинян такое генсеку НАТО или еще кому, это стало бы последним днем его руководства страной. На дыбы встал бы не только Карабах, а и вся страна. И второе – у Армении нет своих войск в непризнанной республике. На линии обороны стоят части и подразделения «карабахской армии» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). А армянские войска находятся на территории Армении, пусть и в непосредственной близости к границе».

Не беремся судить, объяснил ли кто-то автору сего опуса еще в раннем детстве, что врать нехорошо. А когда он, став взрослым и работая в таблоиде, до которого скатилась несколько уважаемая «Комсомолка», услышал, что, работая в таком издании, без вранья никак не обойтись, то растолковали ли ему, что врать надо солидно и с «включенной думалкой». В данном конкретном случае — прикинуть, прокатит ли российский сценарий «ихтамнет» на этот раз. Понятно, что, простите за черный юмор, автору этого опуса не пришло в голову пройтись по ереванскому пантеону «Ераблур» и по местным кладбищам и поинтересоваться у плачущих родственников, где погибли их сыновья. Но… если армянской армии в Карабахе нет, то куда, интересно, с небывалой помпой отправлял служить своего Ашотика Никол Пашинян — в Республику Вануату? А министр обороны Армении Давид Тоноян своего Эдичку — в швейцарский кантон Граубюнден? Что в этом случае вообще делает Армения на переговорах по урегулированию? Почему ОБСЕ, и Россия в том числе, признали сторонами конфликта Армению и Азербайджан, а никакую не «карабахскую армию»?

Конечно, такой «дебют» заставляет в который уже раз вспоминать популярную строчку Владимира Высоцкого: «Если это присказка, значит, сказка — дрянь». Но автор опуса после своей «присказки» все же переходит к «сказке», а точнее, к тому, ради чего все и затевалось. И старательно пытается реанимировать провалившийся фейк. Точнее, развернуть его на новую «целевую аудиторию», причем не только в Армении, но и в Азербайджане.

Поясним. О том, что фейковое «письмо Пашиняна» запускали из Москвы, свидетельствует слишком многое. Прежде всего, здесь и не скрывали своей ставки на «карабахский клан». «Народного премьера» вначале в лучшем случае молча терпели, но теперь, когда его власть рассыпается на глазах, решили добить вместе с хилым «прозападным лагерем» в Армении. И по примеру «волны утечек», при помощи которой срывали переговоры между Арменией и Азербайджаном по «плану Болтона», запустили казавшуюся «убойной» утечку: Пашинян все же готовится «сдать земли»! И делает это по наущению Столтенберга!

Но что-то пошло не так. Письмо дружно признали фейком. Но самое неприятное для Москвы, даже в своем «фейковом» статусе оно оказалось нешуточной рекламой НАТО и американского посредничества для азербайджанской аудитории. Где и так еще недавно с оптимизмом обсуждали «план Болтона» и уж тем более читают обиженные комментарии в армянских СМИ, что этот самый Болтон «видит в регионе только Азербайджан и Турцию». И если теперь, «в нужное время и в нужное место», подоспело еще и фейковое «письмо Пашиняна»…устроителям спектакля было от чего схватиться за голову. Информационные тренды надо было срочно менять, и задача представлялась достаточно серьезной, чтобы к ее решению привлекли уже не армянский «Спутник», а российские СМИ. Которые должны были «сделать как надо», переключить внимание и вообще «убедить». Только вот…

Намеренно оставим в стороне конспирологические рассуждения автора опуса, будто бы по науськиванию бывших соросовских грантополучателей Никол Воваевич задумал реализовать и здесь «бархатную революцию», сместить нынешнее «слишком пророссийское» «карабахское руководство» и привести туда своих людей, которые тут же побегут заверять свое верноподданичество Вашингтону. Важно другое.

Прежде всего, московский таблоид старательно доказывает американское «авторство» фальшивки. Правда, оперировать приходится в основном рассуждениями о мотивах. И вот тут газета банально проговаривается: «…Совершенно точно есть одна сторона, которой нынешний неспешный процесс мирного урегулирования карабахского конфликта равносилен посыпанию соли на открытую рану. И ни для кого не секрет, что это США. Реализуя концепцию окружения России кольцом враждебных государств, Вашингтон, — рассуждает московский «аналитик», — пока не может добиться своих целей в пространстве от Черного моря до Каспия. Некоторая удача сопутствовала американцам в отношении Грузии. А вот с Арменией и Азербайджаном не получается. В первую очередь, из-за конфликта в Нагорном Карабахе». Если кто не понял, издание прямо и открыто признало, что США выступают за урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, а вот России этот конфликт нужен «в рабочем состоянии». Но, не заметив еще одного своего «ляпа», газета выдает следующий, уже предназначенный азербайджанской аудитории. Оказывается, для скорейшего урегулирования конфликта США необходимо вернуть «Степанакерт» в процесс урегулирования со статусом полноценного переговорщика. Странным образом чаяния Вашингтона в этом вопросе практически полностью совпадают с позицией Никола Пашиняна». Этакий «месседж» азербайджанской аудитории: смотрите, какие злые козни замышляют против вас «дяди в пробковых шлемах»!

И самое главное, пребывал при этом в полной уверенности: в Азербайджане ему, ну разумеется, поверят. И при этом не вспомнят, что Армения продолжает оккупацию азербайджанских земель исключительно благодаря российскому военно-политическому «зонтику», чего сам автор, в общем-то, и не скрывает («…Баку вряд ли хочет обострять отношения с Ереваном, а уж, тем более, провоцировать новую войну, когда на территории члена ОДКБ Армении российская военная база, а Москва гарантирует суверенитет Еревана»). Послушно забудут про оружейные подарки Кремля Еревану. Не соотнесут с его рассуждениями присутствие советника президента РФ Глазьева на заседании «Лазаревского клуба» с участием «министра экономики Нагорного Карабаха». и уж точно не вспомнят скандальные встречи посла РФ в Армении Копыркина с представителям оргкомитета «Стратегический союз Армения — «Арцах»». Все это, по мнению редакции московского таблоида, с легкостью перевесит конспирологический шепот: «Знаете, это американцы хотят повысить статус Карабаха на переговорах!»

Только вот на выходе получился у российского таблоида текст, которому очень подошел бы вполне себе «русофобский» заголовок: «Хотят ли русские войны? Московское издание разоблачает истинные мотивы российской дипломатии на Южном Кавказе». Просто потому, что шила в мешке не утаишь.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az