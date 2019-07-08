На проходящем в Люксембурге заключительном пленарном заседании ПА ОБСЕ состоялось голосование по выборам руководящего состава Ассамблеи.

Вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев был единогласно переизбран на этот пост до 2022 года.

Minval.az