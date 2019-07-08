Главное управление полиции города Баку сделало предупреждение захватившим тротуары столицы.

Как говорится в сообщении Управления, в обращениях отдельных граждан в полицию в связи с фактами, которые наносят вред внешнему виду города, в центре внимания находятся вопросы охраны экологии и окружающей среды, захвата пешеходных тротуаров.

«С учетом обращений граждан, просим жителей столицы использовать пешеходные тротуары по назначению, следовать правилам остановки и стоянки, не останавливать автомобили на тротуарах, с чуткостью относиться к чистоте города, положить конец традиции сушки белья на фасадах зданий. Мы призываем каждого жителя столицы, гостей образцово придерживаться и претворять в жизнь перечисленное», — отмечается в информации.

Minval.az