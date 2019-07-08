Камера наблюдения, установленная на улице Warmoesstraat, расположенной в самом центре Амстердама, запечатлела момент убийства, произошедшего в минувшую пятницу, 5 июля.

Мужчина, ехавший на велосипеде, не поделил дорогу с прохожим. Велосипедист спешился и решил выяснить отношения с оппонентом, однако последний был не склонен к ведению долгих разговоров и выхватил нож.

Агрессивный пешеход тут же атаковал велосипедиста, нанеся ему несколько ножевых ранений, после чего сбежал.

В драку попытался вмешаться повар одного из близлежащих ресторанов, однако его появление запоздало – пострадавший рухнул на мостовую и умер на месте инцидента.

Как сообщают «Вести», полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 49-летний Глен С. из города Алмере. В активе предполагаемого убийцы – судимости за кражи, незаконное распространение наркотиков и преступления насильственного характера.

Об убитом известно, что он являлся выходцем с Нидерландских Антильских островов и постоянно проживал в Амстердаме. Погибшему было 29 лет, по оперативным данным, мужчина зарабатывал на жизнь продажей наркотиков в районе квартала красных фонарей.

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