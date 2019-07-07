«Вино на пиво — это диво, а пиво на вино — г…» — гласит народная мудрость. И диктует порядок употребления этих алкогольных напитков. Подразумевается, что нарушать его себе дороже: замучит тяжелое похмелье, пишет «Комсомольская правда».

Многие другие народы придерживаются аналогичного мнения. У англичан, к примеру, бытует поговорка: Beer before wine and you’ll feel fine; wine before beer and you’ll feel queer. Вторая ее часть, правда, чуть мягче, чем русская. Что-то вроде: «От пива после вина почувствуешь себя странно». Но в целом поговорка близка по смыслу к русской.

А в самом ли деле есть разница, что пить сначала? Об этом задумались немецкие ученые из Университета Виттен-Хердеке и их британский коллега из Кембриджа. Задумались и организовали проверку. В экспериментах, которые прошли в барах Германии, приняли участие 90 добровольцев — мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет.

Добровольцев делили на группы. Одни начинали с пива — «пивка для рывка». Выпивали три большие кружки. Следом — четыре бокала вина. Другие — наоборот: вино — четыре бокала, потом пиво — три кружки. Представители контрольных групп пили что-то одно — либо вино, либо пиво. Все закусывали сообразно своим энергетическим потребностям.

Далее добровольцы менялись ролями. В итоге за несколько дней экспериментов каждый ощутил на себе, насколько порядок потребления напитков влияет на последующее состояние — особенно наутро.

В отчете, который экспериментаторы опубликовали в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, они свидетельствуют, что нет никакой разницы — вино ли на пиво или пиво на вино. Тяжесть похмелья определяло лишь количество выпитого в пересчете на чистый алкоголь, а отнюдь не последовательность употребления спиртного. Похмелье примерно в равной степени накрывало и тех, кто не мешал — пил какой-то один напиток.

Какой вывод? Если не злоупотреблять, можно и вино на пиво, и пиво на вино. Будет диво. Или fine, как говорят англичане. А уж если перебрать, то, не обессудьте.

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