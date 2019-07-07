В Гусарском районе Азербайджана похоронен погибший в результате несчастного случая в воинской части прапорщик Агаларов Амиддин Шахмалы оглу (1990-го года рождения).

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Как передаёт Report, на церемонии похорон участвовали представители Министерства обороны Азербайджана, сослуживцы усопшего, официальные лица исполнительной власти Гусарского района, коллективы ведомств и предприятий района и представители общественности.

Отметим, что А.Агаларов был женат, у него 3 детей. Он служил в армии на протяжении 9 лет.

Minval.az