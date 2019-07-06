В рамках мер, проведенных Государственным таможенным комитетом Азербайджана по обеспечению прозрачности, борьбы с коррупцией, пресечения провонарушений в этой сфере, было установлено преступное деяние одного из сотрудников. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

Согласно сообщению, старший инспектор отдела таможенных процедур и оплат Управления таможенных операций Главного таможенного управления города Баку, полковник-лейтенант таможенной службы Намиг Фирудин оглы Асадов незаконно вымогал 350 манатов у представителя фирмы ООО «Liebherr-Azeri LLC», обещая быстрое прохождение таможенных процедур.

Стало известно, что Асадов требовал деньги не наличными, а путем перевода через компьютерного оператора одной из брокерских фирм.

Соответствующим приказом заместителя председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана старший инспектор отдела таможенных процедур и оплат Управления таможенных операций Главного таможенного управления города Баку, полковник-лейтенант таможенной службы Намиг Фирудин оглы Асадов был отстранен от занимаемы должности.

Minval.az