46% жителей Азербайджана положительно относятся к Европейскому Союзу (ЕС), что на 7% выше, чем в 2018 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного в странах Восточного партнерства в феврале — апреле 2019 года в рамках проекта Евросоюза «Восточное соседство ЕС». Об этом сообщает «Минвал».

При этом Азербайджан находится на последнем месте среди остальных стран — участниц Восточного партнерства по положительному отношению к ЕС. В Армении об этом заявили 62% респондентов, в Беларуси — 89%, Грузии — 80%, Молдове — 65%, Украине — 56%.

Согласно исследованию, только 8% населения Азербайджана негативно относятся к ЕС.

«28% жителей Азербайджана осведомлены о финансовой поддержке ЕС, оказываемой их стране. Из них 70% считают эту поддержку эффективной. 74% жителей Азербайджана считают отношения с Европейским Союзом хорошими, что на 9% выше, чем в 2018 году. 75% жителей Азербайджана связывают с ЕС свои личные ценности, такие как: «мир, безопасность и стабильность»; «честность и прозрачность»; «экономическое процветание»; «свобода слова», «права человека»; «верховенство закона» и другие», — отмечается в результатах опроса.

Minval.az