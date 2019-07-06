Агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщило, что в Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы. Имена и фамилии арестованных не приводятся. Однако «Проект» пишет, что «сотрудник Евгения Пригожина политтехнолог Максим Шугалей уже больше месяца находится в ливийской тюрьме». Источник Znak.com подтвердил эту информацию.

МИД РФ проверяет сведения о задержании россиян в Ливии. «Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан. Приняли меры по ее перепроверке по соответствующим каналам. Официального уведомления на этот счет от ливийской стороны не поступало», — приводит заявление ведомства ТАСС.

По информации Bloomberg, прокуратура временного правительства Ливии заявила, что россияне пытались добиться встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и «потенциальным кандидатом на выборах, который имеет поддержку некоторых чиновников в Москве».

Ноутбуки и карты памяти, найденные у подозреваемых, показали, что они работали на компанию, которая «специализируется на влиянии на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах», включая Ливию, говорится в письме, заверенном печатью генпрокуратуры.

По данным «Проекта», петербургский ресторатор Пригожин, известный как «повар Путина», уже несколько лет ведет активную работу на избирательных кампаниях в Африке, а Шугалей был среди технологов, работавших на выборах президента в Мадагаскаре в 2018 году.

Напомним, поддерживаемые ООН власти Ливии планировали провести выборы в стране в этом году, однако они пока так и не состоялись из-за протестов.

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