Агентство Bloomberg со ссылкой на документы ливийских спецслужб сообщило, что в Ливии арестованы двое россиян, а еще один успел выехать из страны до того, как его успели арестовать. Как следует из документа, датированного 3 июля, россиян обвиняют в попытке повлиять на предстоящие выборы в этой стране. Якобы они втайне пытались организовать встречу с Сейфом Каддафи, беглым сыном бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, которого рассматривали как потенциального кандидата, сообщает «Настоящее время».

Как утверждают ливийские спецслужбы, план использовать сына Каддафи поддерживался несколькими официальными лицами в Москве.

В письме, которое подписано генпрокурором правительства Ливии в Триполи, признанного странами Запада, сказано, что у задержанных были изъяты компьютеры и карты памяти. Из информации, которая на них содержалась, следует, что россияне работали на структуру, «которая специализируется на выборах в странах Северной Африки». Два чиновника правительства Ливии подтвердили подлинность документа.

Когда и где были арестованы россияне – в письме не сказано, но один из ливийских чиновников сообщил, что это произошло в Триполи.

МИД РФ заявили, что «проверяют» информацию о россиянах, но официально власти Ливии якобы им ничего пока не сообщали.

Minval.az