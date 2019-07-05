Азербайджан возлагает большие надежды на усилия США в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

«Азербайджан возлагает большие надежды на усилия США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в освобождении оккупированных в результате агрессии Армении территорий Азербайджана, возвращении вынужденных переселенцев и беженцев на родные земли и справедливом и мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности Азербайджана», — сказал Шарифов на дипломатическом приеме по случаю 243 годовщины независимости США (цитата по «Интерфаксу»).

Министр также отметил, что Азербайджан и США активно сотрудничают в экономической сфере.

«Товарооборот между Азербайджаном и США по итогам прошлого года составили $860 млн. $530 млн из них составляет экспорт США, $330 млн сформировано за счет импорта в нашу страну. В целом прямые инвестиции США в Азербайджан составили $13,6 млрд. В свою очередь объем портфельных инвестиций Азербайджана в США составили $8,2 млрд», — сказал Шарифов.

Minval.az