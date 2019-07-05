США были, и сегодня находятся рядом с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Trend , об этом сказал посол США в Азербайджане Ли Литценбергер на мероприятии, посвященном Дню независимости США.

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«США поддерживали Азербайджан с момента восстановления независимости. На мировой арене растет роль Азербайджана и мы всегда рядом с вами. США уважают и ценят независимость Азербайджана. Более чем 25 лет назад США поддерживали Азербайджан. И сегодня, когда роль Азербайджана растет во всем мире, США рядом с Азербайджаном»,- сказал посол.

Minval.az